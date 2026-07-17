Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versicherungsverstoß mit E-Bike festgestellt

Apolda (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Oststraße in Apolda stellten Polizeibeamte am Donnerstag ein E-Bike fest, an dem ein sogenannter Daumengashebel verbaut war. Das Fahrzeug erreichte dadurch eine Höchstgeschwindigkeit bis zu 25 km/h und unterliegt somit der Versicherungspflicht. Ein erforderlicher Versicherungsnachweis konnte durch den 19-jährigen Fahrer nicht vorgelegt werden. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

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