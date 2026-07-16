Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl in Apolda

Apolda (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei zu einem Supermarkt in der Straße des Friedens in Apolda gerufen. Ein 15-jähriger Jugendlicher hat dort diverse Getränke in seinen Rucksack gesteckt und wollte den Markt ohne die Artikel zu bezahlen, verlassen. Ein Mitarbeiter beobachtete den Diebstahl und stoppte den Jungen. Die Polizei hat eine entsprechende Anzeige aufgenommen.

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