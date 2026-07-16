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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wandgemälde beschädigt - Kriminalpolizei Weimar sucht Zeugen

Weimar (ots)

Die Kriminalpolizei Weimar ermittelt derzeit wegen der Beschädigung eines historischen Wandgemäldes im Hauptgebäude der Bauhaus-Universität Weimar in der Geschwister-Scholl-Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen dem 2.Juli, 17 Uhr, und dem 3. Juli, 8 Uhr. Unbekannte brachten eine Lebensmittelumverpackung auf dem historischen Wandgemälde an. Beim späteren Entfernen der Verpackung wurde die Farbschicht des Kunstwerks beschädigt.

Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um ein fest mit der Wand verbundenes Wandgemälde im Treppenhaus des Hauptgebäudes. Das Kunstwerk besitzt eine kulturhistorische Bedeutung.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach gutachterlicher Einschätzung derzeit auf etwa 10.000 bis 14.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Tatort wurde eine kriminaltechnische Spurensicherung durchgeführt. Dabei wurden unter anderem daktyloskopische Spuren sowie DNA-Spuren gesichert, die nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen ausgewertet werden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich des Hauptgebäudes der Bauhaus-Universität gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Weimar zu melden - Kontakt: 03643 882-0 oder kps.weimar@polizei.thueringen.de

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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