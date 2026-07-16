Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fall von "Upskirting" in Jena

Jena (ots)

Am gestrigen Nachmittag fertigte ein bislang unbekannter Mann im Einkaufszentrum Neue Mitte am Leutragraben heimlich Bildaufnahmen unter dem Rock einer 25-jährigen Frau an.

Die Geschädigte bemerkte den Vorfall selbst und sprach den Mann unmittelbar an. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

ca. 1,70 m groß 60-70 Jahre alt grauer bis weißer Stoppelbart runde Brille schwarzes T-Shirt 3/4-Hose dunkles Basecap führte einen Jutebeutel mit sich Mobiltelefon mit Lederhülle sprach akzentfrei Deutsch deutscher Phänotyp

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0177727/2026 bei der Polizei Jena zu melden. Auch der bislang unbekannte Tatverdächtige kann sich jederzeit mit der Polizei in Verbindung setzen und sich zum Sachverhalt äußern.

Gut zu wissen: Das heimliche Anfertigen von Bild- oder Videoaufnahmen des Intimbereichs - sogenanntes Upskirting - ist nach § 184k StGB strafbar.

Unser Hinweis: Wer Opfer einer solchen Tat wird oder eine entsprechende Beobachtung macht, sollte - sofern gefahrlos möglich - den Tatverdächtigen ansprechen, sich dessen Aussehen und Fluchtrichtung einprägen und umgehend die Polizei verständigen. Auch eine Festhaltung gemäß § 127 I StPO ist durch Jedermann möglich. Auch Hinweise weiterer Zeugen oder vorhandene Videoaufzeichnungen können für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Aktenzeichen: 0177727/2026

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