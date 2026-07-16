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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisste wieder aufgefunden!

Weimar (ots)

In den Morgenstunden des 16.07.2026 konnte die vermisste Fr. Wohlfeld im Ilmpark von Mitarbeitern des Lebenshilfe-Werkes wohlbehalten aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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