LPI-J: Vermisste wieder aufgefunden!

Apolda (ots) - Am Montagmorgen kam es am Heidenberg in Apolda zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Eine 70-jährige Autofahrerin wollte dort in das Parkhaus der Marktpassage abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 27-jährigen Radfahrer und es kam zur Kollision zwischen den Beiden. Der Radfahrer stürzte auf die Frontscheibe des Pkw und zog sich eine Schürfwunde am Knie zu. Er ...

mehr