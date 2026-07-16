LPI-J: Vermisste wieder aufgefunden!
Weimar (ots)
In den Morgenstunden des 16.07.2026 konnte die vermisste Fr. Wohlfeld im Ilmpark von Mitarbeitern des Lebenshilfe-Werkes wohlbehalten aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.
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