Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weimar (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten älteren Frau.

Die 88-jährige vermisste Frau Edith Wohlfeld, verließ am 15.07.2026 in den Mittagsstunden das Sophien-Hufeland-Klinikum Weimar. Nach dem bisherigen Kenntnisstand ist es nicht auszuschließen, dass sie sich die Person aufgrund ihres orientierungslosen Zustandes in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste ist 88 Jahre alt, ca. 158 cm groß, von schlanker Statur und hat kurze graue lockige Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine beige Hose, eine beige Weste und eine beige Mütze. Besonders auffällig ist eine mitgeführte rote Sonnenbrille.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643 882-0 oder unter dem Polizeinotruf 110 zu melden. Jeder Hinweis kann für das Auffinden der Vermissten von Bedeutung sein. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell