PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei bittet um Mithilfe

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei bittet um Mithilfe
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Weimar (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten älteren Frau.

Die 88-jährige vermisste Frau Edith Wohlfeld, verließ am 15.07.2026 in den Mittagsstunden das Sophien-Hufeland-Klinikum Weimar. Nach dem bisherigen Kenntnisstand ist es nicht auszuschließen, dass sie sich die Person aufgrund ihres orientierungslosen Zustandes in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste ist 88 Jahre alt, ca. 158 cm groß, von schlanker Statur und hat kurze graue lockige Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine beige Hose, eine beige Weste und eine beige Mütze. Besonders auffällig ist eine mitgeführte rote Sonnenbrille.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643 882-0 oder unter dem Polizeinotruf 110 zu melden. Jeder Hinweis kann für das Auffinden der Vermissten von Bedeutung sein. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 12:51

    LPI-J: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in Apolda

    Apolda (ots) - Am Montagmorgen kam es am Heidenberg in Apolda zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Eine 70-jährige Autofahrerin wollte dort in das Parkhaus der Marktpassage abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 27-jährigen Radfahrer und es kam zur Kollision zwischen den Beiden. Der Radfahrer stürzte auf die Frontscheibe des Pkw und zog sich eine Schürfwunde am Knie zu. Er ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 11:10

    LPI-J: Wohnungseinbruch in Kranichfeld

    Weimar/Weimarer Land (ots) - In eine Firmenwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mohrentaler Straße in Kranichfeld sind Unbekannte eingebrochen und haben verschiedene Wertgegenstände entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen 26. Juni und 13. Juli 2026 Zutritt zum Mehrfamilienhaus und hebelten anschließend die Wohnungstür auf. Aus der Wohnung wurden unter anderem ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 11:10

    LPI-J: Pedelec am Schwanseebad gestohlen

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagvormittag ein hochwertiges Pedelec am Schwanseebad in Weimar entwendet. Die Geschädigte stellte ihr schwarzes Pedelec gegen 10.00 Uhr an einem Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Kettenschloss. Als sie gegen 11.30 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Das Schloss befand sich noch am Abstellort. Mit dem Fahrrad wurde zudem eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren