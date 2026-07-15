Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in Apolda

Apolda (ots)

Am Montagmorgen kam es am Heidenberg in Apolda zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Eine 70-jährige Autofahrerin wollte dort in das Parkhaus der Marktpassage abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 27-jährigen Radfahrer und es kam zur Kollision zwischen den Beiden. Der Radfahrer stürzte auf die Frontscheibe des Pkw und zog sich eine Schürfwunde am Knie zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war aufgrund der Beschädigungen an der Frontscheibe nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Fahrzeugführerin. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

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