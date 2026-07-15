PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnungseinbruch in Kranichfeld

Weimar/Weimarer Land (ots)

In eine Firmenwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mohrentaler Straße in Kranichfeld sind Unbekannte eingebrochen und haben verschiedene Wertgegenstände entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen 26. Juni und 13. Juli 2026 Zutritt zum Mehrfamilienhaus und hebelten anschließend die Wohnungstür auf. Aus der Wohnung wurden unter anderem Bargeld, technische sowie persönliche Gegenstände entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 550 Euro. Darüber hinaus entstand an der Wohnungstür ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mohrentaler Straße beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0176701/2026 bei der Polizei in Weimar zu melden (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 11:10

    LPI-J: Pedelec am Schwanseebad gestohlen

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagvormittag ein hochwertiges Pedelec am Schwanseebad in Weimar entwendet. Die Geschädigte stellte ihr schwarzes Pedelec gegen 10.00 Uhr an einem Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Kettenschloss. Als sie gegen 11.30 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Das Schloss befand sich noch am Abstellort. Mit dem Fahrrad wurde zudem eine ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 11:10

    LPI-J: Graffititäter auf frischer Tat erwischt

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer in Weimar stellen. Der Mann soll zunächst ein Bushaltestellenhäuschen in der Moskauer Straße und anschließend einen Stromkasten in der Prager Straße mit blauer und weißer Farbe besprüht beziehungsweise bemalt haben. Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen im Rahmen der ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 11:10

    LPI-J: Radfahrer verursacht Unfall und entfernt sich vom Unfallort

    Saale-Holzland (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Zöllnitz ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Gegen 18.50 Uhr befuhr der Fahrer eines Opel die Mittelstraße aus Richtung der Landesstraße 1077 kommend in Richtung Kreisverkehr. Zeitgleich wollte ein Fahrradfahrer eines Lieferdienstes aus dem Wohngebiet "An der Schiere" nach rechts auf die Mittelstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren