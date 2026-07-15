Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnungseinbruch in Kranichfeld

Weimar/Weimarer Land (ots)

In eine Firmenwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mohrentaler Straße in Kranichfeld sind Unbekannte eingebrochen und haben verschiedene Wertgegenstände entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen 26. Juni und 13. Juli 2026 Zutritt zum Mehrfamilienhaus und hebelten anschließend die Wohnungstür auf. Aus der Wohnung wurden unter anderem Bargeld, technische sowie persönliche Gegenstände entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 550 Euro. Darüber hinaus entstand an der Wohnungstür ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mohrentaler Straße beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0176701/2026 bei der Polizei in Weimar zu melden (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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