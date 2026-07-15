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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pedelec am Schwanseebad gestohlen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagvormittag ein hochwertiges Pedelec am Schwanseebad in Weimar entwendet. Die Geschädigte stellte ihr schwarzes Pedelec gegen 10.00 Uhr an einem Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Kettenschloss. Als sie gegen 11.30 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Das Schloss befand sich noch am Abstellort. Mit dem Fahrrad wurde zudem eine auf dem Gepäckträger befindliche Tasche entwendet. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf rund 3.050 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum zwischen 9.50 Uhr und 11.30 Uhr im Bereich des Schwanseebades verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben können, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0176734/2026 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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