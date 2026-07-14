LPI-J: Autofahrerin kommt von Straße ab
Wersdorf (ots)
Gestern, gegen 19:45 Uhr kam eine 21-jährige Autofahrerin in einer Linkskurve zwischen Wersdorf und Pfiffelbach von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Leitpfosten. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von mindestens 10.000 Euro.
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