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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autofahrerin kommt von Straße ab

Wersdorf (ots)

Gestern, gegen 19:45 Uhr kam eine 21-jährige Autofahrerin in einer Linkskurve zwischen Wersdorf und Pfiffelbach von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Leitpfosten. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von mindestens 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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