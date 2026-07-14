LPI-J: Sachbeschädigung in Apolda
Apolda (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 11.07.2026 und dem 13.07.2026 wurde in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Apolda ein Geschäft beschädigt. Unbekannte haben dort den Türgriff der Eingangstür mit Kaugummi beklebt und die Glastür verunreinigt. Außerdem wurde die neben der Tür befindliche Türklingel gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
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