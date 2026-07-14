Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartentor beschädigt - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Weimar/Weimarer Land (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag ein Gartentor in der Straße des Friedens in Am Ettersberg beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Holzpfosten des Tores derart beschädigt, dass die Metallhalterung brach und das Tor umstürzte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, 9:50 Uhr.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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