Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Scooter während Schwimmbadbesuchs gestohlen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein E-Scooter ist am Montagnachmittag in Weimar entwendet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Besitzer seinen E-Scooter gegen 16 Uhr im Bereich des Schwimmbads in der Daasdorfer Straße ab und sicherte ihn über die entsprechende App. Als er gegen 20 Uhr zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen E-Scooter des Herstellers Megamotion. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 260 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des E-Scooters oder zu verdächtigen Personen geben können, sich bei der Polizei zu melden (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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