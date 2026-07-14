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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti an Packstation gesprüht - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte haben in Hermsdorf eine Packstation mit Graffiti beschädigt. Wie der Polizei am Montagnachmittag bekannt wurde, besprühten der oder die Täter die Rückseite des Brückencenters in der Eisenberger Straße großflächig mit polizeifeindlichen Schriftzügen. Der Tatzeitraum lässt sich derzeit nicht näher eingrenzen. Durch die Farbschmierereien entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Packstation beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei im Saale-Holzlandkreis zu melden (0361 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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