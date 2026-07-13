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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anwohner macht auf Häusliche Gewalt aufmerksam

Jena (ots)

Am Sonntagabend wurde ein Anwohner auf eine Häusliche Gewalt in der Stauffenberg aufmerksam, nachdem eine männliche Person einen Fernseher aus dem Fenster warf. Folgerichtig informierte er die Polizei. Diese kamen vor Ort und nahmen den Sachverhalt auf. Am Ende musste ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung zum Nachteil der 27-jährigen Partnerin des Täters aufgenommen werden. Dieser musste die Wohnung die verlassen. Ein Atemalkoholtest beim Täter ergab einen Wert von 1,02 Promille. Häusliche Gewalt ist keine Privatsache. Betroffene finden Unterstützung bei der Polizei sowie bei Beratungs- und Opferschutzeinrichtungen. In Notfällen ist die Polizei jederzeit über den Notruf 110 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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