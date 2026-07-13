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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer missachtet Vorfahrt und stürzt

Jena (ots)

Ein erheblich alkoholisierter E-Scooter-Fahrer hat am Sonntagabend in Jena einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 20:30 Uhr befuhr der Mann mit einem E-Scooter die Melanchthonstraße und wollte die Kreuzung zur Talstraße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Dessen Fahrer konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Der E-Scooter-Fahrer verlor infolge des Bremsmanövers die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen an der rechten Hand zu. Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es nicht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,45 Promille. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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