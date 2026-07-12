LPI-J: Baustellendiebstahl in Lobeda-West
Jena (ots)
Am frühen Samstagabend wurde die Polizei Jena über einen Baustellendiebstahl in der Theobald-Renner-Str. informiert. Hierbei sollen die unbekannten Täter einen Baucontainer aufgebrochen haben und mehrere Lampen als Beutegut mitgenommen haben. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Sollten Sie Hinweise zu den näheren Tatumständen geben können, so melden Sie sich bei der Polizei Jena unter 03641-810.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
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Inspektionsdienst Jena
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