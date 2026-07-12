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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Baustellendiebstahl in Lobeda-West

Jena (ots)

Am frühen Samstagabend wurde die Polizei Jena über einen Baustellendiebstahl in der Theobald-Renner-Str. informiert. Hierbei sollen die unbekannten Täter einen Baucontainer aufgebrochen haben und mehrere Lampen als Beutegut mitgenommen haben. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Sollten Sie Hinweise zu den näheren Tatumständen geben können, so melden Sie sich bei der Polizei Jena unter 03641-810.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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