LPI-J: Graffiti in Jena Ost
Jena (ots)
Am Freitagvormittag, den 10.07.26, erhielt die Polizei Jena Kenntnis über ein Graffiti an einem Transporter in der Nähe der Wohnsiedlung "Erlenhöfe" in Wenigenjena. Laut Aussage des Geschädigten wurde das Fahrzeug am 09.07.26 gegen 11:00 Uhr letztmalig in seinem Urzustand vorgefunden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.
Sollten sie im benannten Tatzeitraum in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so melden sie sich bitte bei der Polizei Jena unter 03641-810.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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