LPI-J: Haftbefehl vollstreckt
Apolda (ots)
Durch umfangreiche und zielgerichtete Ermittlungen konnten die Beamten der Polizeiinspektion Apolda am 11.07.2026 in Apolda einen Haftbefehl gegen einen Mann aus Apolda vollstrecken. Dieser wird nun seine Gefängnisstrafe von mehreren Monaten absitzen. Die Fahndung nach dem Apoldaer lief schon mehrere Wochen, das Netz zog sich immer enger und der letzte entscheidende Hinweis kam aus der Bevölkerung.
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