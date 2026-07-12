LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Apolda (ots) - Am Morgen des 11.07.2026 wurde an einem Geschäft in der Bahnhofstraße in Apolda eine merkwürdige Feststellung gemacht. Die Mitteilerin wollte das Geschäft öffnen und bemerkte, dass dies nicht möglich war, da das Türschloss nicht funktionierte, weiterhin wurden Hebelspuren an der Tür festgestellt. Daraufhin rief man die Polizei zu Hilfe. Die Kollegen begutachteten Schloss und Tür und gehen von einem versuchten Einbruch aus. Nachdem der hinzugerufene ...

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