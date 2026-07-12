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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Apolda (ots)

Durch umfangreiche und zielgerichtete Ermittlungen konnten die Beamten der Polizeiinspektion Apolda am 11.07.2026 in Apolda einen Haftbefehl gegen einen Mann aus Apolda vollstrecken. Dieser wird nun seine Gefängnisstrafe von mehreren Monaten absitzen. Die Fahndung nach dem Apoldaer lief schon mehrere Wochen, das Netz zog sich immer enger und der letzte entscheidende Hinweis kam aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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