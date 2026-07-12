Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schloss verklebt

Apolda (ots)

Am Morgen des 11.07.2026 wurde an einem Geschäft in der Bahnhofstraße in Apolda eine merkwürdige Feststellung gemacht. Die Mitteilerin wollte das Geschäft öffnen und bemerkte, dass dies nicht möglich war, da das Türschloss nicht funktionierte, weiterhin wurden Hebelspuren an der Tür festgestellt. Daraufhin rief man die Polizei zu Hilfe. Die Kollegen begutachteten Schloss und Tür und gehen von einem versuchten Einbruch aus. Nachdem der hinzugerufene Schlüsseldienst das beschädigte Schloss wechselte, klärte sich dann auf warum das Schloss nicht funktionierte. Das innere des Schließzylinders wurde durch unbekannten Täter mit Sekundenkleber befüllt. Ob die Verklebung und der versuchte Einbruch im Zusammenhang stehen ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell