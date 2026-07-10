Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Baustellenfahrzeug aufgebrochen - Werkzeuge gestohlen

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag ein Baustellenfahrzeug in der Parkstraße in Bad Berka aufgebrochen und hochwertige Arbeitsgeräte entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter erst gewaltsam Zugang zum Gelände. Anschließend begaben sie sich zu einem auf der Baustelle abgestellten Fahrzeug und entwendeten aus dem Fahrer- und Laderaum unter anderem ein technisches Gerät sowie verschiedene Baustellenwerkzeuge. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Am Fahrzeug selbst wurden keine Beschädigungen festgestellt. Der Sachschaden am Bauzaun wird auf 20 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Parkstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

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