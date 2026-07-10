PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Baustellenfahrzeug aufgebrochen - Werkzeuge gestohlen

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag ein Baustellenfahrzeug in der Parkstraße in Bad Berka aufgebrochen und hochwertige Arbeitsgeräte entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter erst gewaltsam Zugang zum Gelände. Anschließend begaben sie sich zu einem auf der Baustelle abgestellten Fahrzeug und entwendeten aus dem Fahrer- und Laderaum unter anderem ein technisches Gerät sowie verschiedene Baustellenwerkzeuge. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Am Fahrzeug selbst wurden keine Beschädigungen festgestellt. Der Sachschaden am Bauzaun wird auf 20 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Parkstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 09:55

    LPI-J: Auf frischer Tat

    Saale-Holzland (ots) - Ein aufmerksamer Passant hat am Donnerstagabend in Stadtroda einen Täter auf frischer Tat gestellt. Er beobachtete, wie ein junger Mann eine Garagenwand mit mehreren Spraydosen besprühte und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der bereits polizeibekannte 19-Jährige räumte die Tat vor Ort ein. Das etwa zwei mal zwei Meter große Graffiti mit Fußballbezug nach Jena war nicht auf einer freigegebenen Sprühfläche angebracht worden. Gegen ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 09:55

    LPI-J: Mit 1,62 Promille auf E-Scooter unterwegs

    Saale-Holzland (ots) - Ein 31-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag in Eisenberg alkoholisiert mit einem E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle im Steinweg stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Damit lag der Mann deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Die Beamten ordneten eine ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 09:55

    LPI-J: Kleinbrand in Industriebetrieb schnell unter Kontrolle gebracht

    Saale-Holzland (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es in einem holzverarbeitenden Betrieb in Heideland zu einem Brand, der jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in einem kleinen Container einer Verarbeitungsanlage aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, sodass weder Personen verletzt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren