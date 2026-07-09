Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrer stürzt nach Abbiegevorgang

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in Ballstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer stürzte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw mit Anhänger die Hauptstraße aus Hottelstedt kommend in Richtung Ballstedt. Fortfolgend beabsichtigte der Fahrer, nach rechts auf einen Feldweg abzubiegen. Aufgrund des mitgeführten Anhängers musste er zum Abbiegen zunächst etwas nach links ausscheren. Ein entgegenkommender Motorradfahrer erkannte das Abbiegemanöver offenbar zu spät, geriet ins Schlingern und stürzte. Zu einer Kollision zwischen Motorrad und Pkw kam es nicht. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden.

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