Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mähroboter von Firmengelände gestohlen - Polizei sichert Videoaufnahmen

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte Täter haben in Hermsdorf einen Mähroboter von einem Firmengelände eines Sanitätshauses gestohlen. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem umfriedeten Grundstück und entwendeten einen Mähroboter im Wert von rund 900 Euro. Videoaufzeichnungen zeigen einen Transporter im Zusammenhang mit der Tat. Die Polizei hat die Videoaufnahmen gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Dienstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes Am Straßenteich beobachtet haben oder Hinweise zum verwendeten Transporter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei im Saale-Holzlandkreis zu melden (03641-574356100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

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