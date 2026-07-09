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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung am Bahnhof Stadtroda - Tatverdächtiger nach Zeugenhinweisen gestellt

Saale-Holzland (ots)

Ein 27-jähriger Mann hat am späten Mittwochabend am Bahnhof in Stadtroda einen Fahrkartenautomaten sowie zwei Informationstafeln beschädigt. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später von der Polizei festgestellt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Mann gegen 23:00 Uhr mit einem faustgroßen Stein auf einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn ein und zerstörte dessen Display. Anschließend beschädigte er die Scheiben von zwei Informationstafeln auf dem Bahnhofsgelände. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 27-Jährige in Tatortnähe angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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