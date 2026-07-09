Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw in Hermsdorf ausgebrannt

Saale-Holzland (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Industriestraße in Hermsdorf zu einem Fahrzeugbrand. Gegen 20:20 Uhr wurde der Polizei ein in Vollbrand stehender Pkw gemeldet. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein seit mehreren Jahren stillgelegter und ohne Kennzeichen abgestellter Rover in Brand. Personen im unmittelbaren Tatortbereich wurden nicht festgestellt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Zudem wurden angrenzende Bäume durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Da derzeit von einem vorsätzlichen Branddelikt ausgegangen wird, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Garagenkomplexes hinter der Supermarkt-Filiale in der Industriestraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Kriminalpolizei Jena zu melden (03641 - 810, kpi.jena@polizei.thueringen.de).

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