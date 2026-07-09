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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bedrohung und Beleidigungen vor Supermarkt - Stark alkoholisierte Frau greift Passanten an

Jena (ots)

Am Mittwochabend kam es vor einem Supermarkt in der Stauffenbergstraße in Jena zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine alkoholisierte Frau mehrere Personen beleidigt und bedroht hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen beschimpfte die 35-Jährige zunächst zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren mit beleidigenden Ausdrücken. Als eine 23-jährige Passantin einschritt, wurde auch sie verbal angegriffen. Im weiteren Verlauf hob die Frau eine Glasflasche und drohte einer 65-jährigen Frau damit. Anschließend schleuderte sie die Flasche in Richtung eines 48-jährigen Mannes. Dieser konnte den Wurf mit dem Fuß abwehren, sodass niemand verletzt wurde. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der 35-Jährigen einen Atemalkoholwert von 2,94 Promille fest. Sie wurde anschließend medizinisch versorgt. Die Polizei leitete Ermittlungen unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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