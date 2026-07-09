Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnungseinbruch - hohe Summe Bargeld entwendet

Jena (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch in eine Wohnung im Michael-Häußler-Weg in Jena eingebrochen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 06:45 Uhr und 14:45 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher auf bislang unbekannte Weise Zutritt zur Wohnung einer 68-jährigen Frau. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke gezielt nach Wertgegenständen. Am Ende entwendeten sie u.a. Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Betrages. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Michael-Häußler-Weges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Kriminalpolizei in Jena zu melden (03641 - 810, kpi.jena@polizei.thueringen.de).

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