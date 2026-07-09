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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jenaer sind wachsam - Täter scheitern mit Masche "Falscher Polizeibeamter"

Jena (ots)

Am Mittwoch haben Betrüger in Jena mehrfach versucht, insbesondere ältere Menschen mit der Masche des falschen Polizeibeamten hereinzulegen. Sie erzählten erfundene Geschichten über Einbrüche und angeblich festgenommene Täter, um an Informationen über Bargeld oder Wertsachen zu gelangen. Das Positive: Alle Versuche sind gescheitert. Die Angerufenen haben richtig reagiert, das Gespräch beendet und sich nicht unter Druck setzen lassen. Unsere Bitte lautet deshalb: Reagieren sie bei diese Art von Betrugsversuchen besonnen und seien sie wachsam. Die Polizei wird Sie niemals am Telefon nach Geld oder Wertgegenständen fragen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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