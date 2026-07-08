Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberischer Dienstahl

Apolda (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde eine 32-jährige Frau in einem Supermarkt in Apolda dabei beobachtet, wie sie ihren Einkauf an der Kasse nach dem Einscannen bezahlen wollte. Jedoch scheiterte die Kartenzahlung, woraufhin die Frau sich zurück in den Verkaufsraum begab und weitere Lebensmittel in ihre Handtasche und einen Beutel steckte. Anschließend passierte sie gemeinsam mit ihrer Tochter den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Der Ladendetektiv, der den Vorfall beobachtet hatte, sprach die Frau daraufhin an. Die 32-Jährige schlug den Mitarbeiter mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Mitarbeiter hielt die Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen sie wurde eine entsprechende Anzeige erstattet.

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