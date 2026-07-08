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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann zeigt sich selbst an - Durchsuchung und Sicherstellung von Beweismitteln in Apolda

Apolda (ots)

Ein 21-jähriger Mann aus Apolda meldete sich gestern bei der Polizei und gab an, über einen von ihm betriebenen Onlineshop mehrere Kunden geschädigt zu haben. Er erklärte, dass er über seinen Internetshop Waren verkauft hatte und aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und einem Insolvenzverfahren, habe er ab Anfang März 2026 die Waren nicht mehr versandt, obwohl diese durch die Käufer bezahlt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand hierdurch ein Schaden von rund 25.000 Euro. Im Zuge des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges erließ das zuständige Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen in Apolda. Dabei stellten die Polizeibeamten unter anderem ein Mobiltelefon sowie einen Laptop als Beweismittel sicher.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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