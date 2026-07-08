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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kontrolle nach Hinweis: Lkw mit Motorschaden statt Überladung

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein Hinweis auf einen vermeintlich überladenen und unzureichend gesicherten Lastwagen führte am Dienstagvormittag zu einem Polizeieinsatz auf der Bundesstraße 7 zwischen Weimar und Nohra. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass ein polnischer Lkw lediglich mit Schrittgeschwindigkeit und eingeschalteter Warnblinkanlage unterwegs sei. Zudem bestand der Verdacht, die Ladung sei unzureichend gesichert und das Fahrzeug überladen. Die Polizeibeamten kontrollierten den Lastwagen an einer Bushaltestelle zwischen Ulla und Weimar. Dabei stellte sich heraus, dass die Zugmaschine aufgrund eines Defekts an der Motorelektronik nur noch mit geringer Geschwindigkeit fahrbereit war. Der Fahrer wollte das Fahrzeug zur Reparatur in eine Werkstatt nach Erfurt bringen. Bei der Kontrolle ergaben sich weder Hinweise auf eine unzureichende Ladungssicherung noch auf eine Überladung. Die Sicherungsketten wurden vorsorglich nochmals nachgespannt. Der Lastwagen blieb bis zum Eintreffen des Pannendienstes an der Bushaltestelle stehen. Ein verkehrsrechtlicher Verstoß lag nach Abschluss der Überprüfung nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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