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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall auf der B7 - Reh verendet an der Unfallstelle

Saale-Holzland (ots)

Am Montagabend kam es auf der Bundesstraße 7 zwischen Eisenberg und Jena, kurz vor der Ortslage Droschka, zu einem Wildunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen querte ein Reh die Fahrbahn, als ein Pkw in Richtung Jena unterwegs war. Trotz eingeleiteter Bremsung kam es zur Kollision mit dem Wildtier. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, es blieb jedoch fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei nahm den Unfall auf und informierte den zuständigen Jagdausübungsberechtigten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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