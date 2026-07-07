Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen von Lieferfahrzeug zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte haben in Kahla die Reifen eines Lieferfahrzeugs einer Pizzeria beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstachen der oder die Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 5. Juli 2026, 21.00 Uhr, und Montag, 6. Juli 2026, 16.00 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand beide Hinterreifen sowie den rechten Vorderreifen des abgestellten Fahrzeugs in der Bachstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei im Saale-Holzlandkreis (0361 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de) zu melden.

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