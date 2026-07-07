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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bus kollidiert mit Verkehrszeichen

Saale-Holzland (ots)

Am späten Montagnachmittag kam es in der Ortslage Reinstädt zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Bus die Kreisstraße 180 aus Richtung Gönitz kommend in Richtung der Kreisstraße 208. Beim Rechtsabbiegen am Abzweig zur K208 streifte das Fahrzeug ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Am Bus entstand ebenfalls Sachschaden. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die Polizei nahm den Unfall auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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