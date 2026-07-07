Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann greift Rollstuhlfahrerin an - Helfer verletzt

Jena (ots)

Am Montagmittag kam es in der Johannisstraße in Jena zu einem tätlichen Angriff auf eine Rollstuhlfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen zog ein 39-jähriger Mann eine im Rollstuhl sitzende, 82 Jahre alte Frau unvermittelt aus ihrem Rollstuhl, wodurch diese zu Boden stürzte. Die Seniorin blieb nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise unverletzt und benötigte keine medizinische Behandlung. Ein Passant griff sofort ein und hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann setzte sich jedoch zur Wehr, schlug dem Helfer mit der Faust ins Gesicht und biss ihn in die Hand. Der Passant erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest beim Tatverdächtigen ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Gegen ihn wurden entsprechende Maßnahmen sowie Strafverfahren eingeleitet.

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