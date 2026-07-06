Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährliche Körperverletzung in Apolda

Apolda (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 19:45 Uhr in der Leutloffstraße in Apolda zu einer Auseinandersetzung zwischen 4 Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei Männer über einen Balkon Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss. Sie stritten sich dort mit zwei weiteren Männern und schlugen sich gegenseitig. Schließlich wurde einer der Männer vom Balkon gestoßen. Dabei wurde der 48-Jährige aufgrund der Fallhöhe von 1,80 m glücklicherweise nur leicht verletzt. Als Auslöser der Auseinandersetzung wird eine vorausgegangene verbale Streitigkeit im Zusammenhang mit einer kürzlich verstorbenen Angehörigen vermutet.

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