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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Elektronikmarkt vom 22.04.2026

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Elektronikmarkt vom 22.04.2026
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Jena (ots)

Am 22.04.2026 gegen 15:39 Uhr beging ein bislang unbekannter männlicher Täter in einem Elektronikgeschäft in der Goethestraße Jena, einen Diebstahl in Höhe von knapp 1000 Euro.

Konkret nahm der unbekannte Täter drei Kopfhörer der Marke Sony sowie einen Kopfhörer des Typs JBL aus der Auslage. Anschließend zog er unter seiner Jacke einen schwarzen "TEDi"-Beutel hervor und verstaute die Waren darin. Danach verließ er den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen.

Der eingesetzte Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und verfolgte den Täter. Dieser bemerkte die Verfolgung und flüchtete.

Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich im ID Jena unter dem Aktenezeichen 0099155/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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