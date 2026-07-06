Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zweijähriges Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein zweijähriges Kind ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Weimar leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Motorradfahrer die Bahnhofstraße in Richtung Bahnübergang. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs und der beidseitig parkenden Autos fuhr der Motorradfahrer sehr langsam und weit rechts auf der Fahrbahn. In diesem Moment lief das zweijährige Kind unvermittelt auf die Straße. Dabei wurde es vom Lenker beziehungsweise Außenspiegel des Motorrads am Kopf getroffen. Das Kind wurde leicht verletzt und wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt. Anschließend kam es zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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