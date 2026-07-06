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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenhinweis führt zur Aufklärung einer Unfallflucht

Weimar/Weimarer Land (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Sonntag eine Verkehrsunfallflucht in der Gutenbergstraße in Weimar aufklären. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein Autofahrer gegen 17:30 Uhr beim Einparken einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Fahrer zunächst von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Wenig später parkte er sein Fahrzeug in unmittelbarer Nähe, ohne den Unfall zu melden oder den Halter des beschädigten Fahrzeugs zu informieren. Ein Zeuge hatte den Zusammenstoß beobachtet und die Polizei verständigt. Gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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