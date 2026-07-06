Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weizenkörner auf Fahrbahn sorgen für Verkehrsbehinderungen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Sonntagvormittag wurde der Polizei eine größere Menge Weizenkörner auf der Landesstraße zwischen Ramsla und Ettersburg gemeldet. Die Körner hatten sich in einer Kurve auf der Fahrbahn verteilt und stellten insbesondere für Zweiradfahrer eine potenzielle Gefahrenstelle dar. Da der zuständige Straßenbaulastträger nicht sofort vor Ort sein konnte, sicherten Polizeibeamte den Bereich zunächst ab und regelten den Verkehr. Zudem legten die Beamten selbst Hand an und so wurde die Fahrbahn so weit wie möglich von den Weizenkörnern befreit, um die Gefahr für Verkehrsteilnehmer zu reduzieren. Im Anschluss übernahm der Straßenbaulastträger die weiteren Reinigungsarbeiten. Nachdem die Gefahrenstelle beseitigt war, konnte die Verkehrswarnermeldung aufgehoben werden.

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