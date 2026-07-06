LPI-J: Zu laut
Jena (ots)
Die Polizei musste am Sonntagabend mehrfach zu einer Ruhestörung in einem Restaurant in Wenigenjena ausrücken. Trotz einer ersten Ermahnung und der Aufforderung, die Lautstärke deutlich zu reduzieren, gingen weitere Beschwerden von Anwohnern ein. Schließlich wurde die Musik eingestellt, der DJ beendete seinen Auftritt und die Gäste verlegten ihre Feier in den Innenbereich. Gegen den Verantwortlichen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Die Polizei weist darauf hin, bei Feierlichkeiten auch Rücksicht auf die Nachbarschaft zu nehmen.
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