Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit zwei Promille und Schlangenlinien unterwegs

Saale-Holzland (ots)

Ein Zeugenhinweis führte am späten Sonntagabend zur Kontrolle eines stark alkoholisierten Radfahrers in Heideland. Der Mitteiler beobachtete einen Fahrradfahrer, der in deutlichen Schlangenlinien auf der Hauptstraße unterwegs war. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 40-jährige Mann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er räumte ein, kurz zuvor mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass auch Radfahrer sich bereits ab einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille wegen Trunkenheit im Verkehr strafbar machen können - und sich dabei nicht nur selbst, sondern auch andere erheblich gefährden.

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