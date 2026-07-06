Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wenn Alpakas reden könnten

Saale-Holzland (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde eine Bürgerin im Saale-Holzandkreis auf eine Herde Alpakas aufmerksam, da diese ungewöhnlich laut schrien. Nachdem man dem Grund des Schreiens nachging, wurde festgestellt, dass ein Alpaka offenbar tot am Boden lag. Da sich die Bürgerin nun Sorgen um den Zustand der Herde machte, wurde die Polizei informiert. Diese kam mit der Tierhalterin vor Ort und wie sich herausstellte, hatte sich das Alpaka nur einen Nerv eingeklemmt. Mit ein wenig Hilfe stand das Alpaka kurze Zeit später wieder auf seinen 4 Beinen und fügte sich wieder in die Herde ein.

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