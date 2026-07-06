Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti - Tatverdächtiger schlafend in Auto gestellt

Jena (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge führte am frühen Montagmorgen zur Aufklärung mehrerer Sachbeschädigungen durch Graffiti im Jenaer Spitzweidenweg.

Gegen 5:20 Uhr am Montagmorgen bemerkte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes an mehreren Gebäuden frische Farbschmierereien. Auch bemerkte der Zeuge, dass sich in einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug ein Mann in einem Fahrzeug aufhielt, dessen Bekleidung die mutmaßlich verwendete Sprühfarbe aufwies. Die alarmierten Polizeibeamten kontrollierten den Tatverdächtigen, welcher in seinem Pkw offenbar eingeschlafen war und fanden hier mehrere passende Tatmittel.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann in der Nacht vom 5. auf den 6. Juli an mehreren Gebäuden und Objekten im Bereich des Spitzweidenwegs insgesamt sechs Graffiti mit politischem Bezug angebracht haben. Nun wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

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