Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Tatverdächtige nach Sachbeschädigung an ehemaliger Sportbar gestellt

Jena (ots)

In der Nacht zu Montag wurden der Polizei gegen 1 Uhr verdächtige Geräusche im Bereich der Erlanger Allee in Jena-Lobeda gemeldet. Zeugen berichteten von mehreren lauten Knallgeräuschen und vermuteten zunächst einen möglichen Einbruch. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort jedoch fest, dass mehrere Fensterscheiben einer ehemaligen Sportbar beschädigt worden waren. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie drei männliche Personen Steine gegen die Verglasung warfen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei 15-jährige Jugendliche in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen werden. Die mutmaßlich verwendeten Tatmittel wurden sichergestellt. Insgesamt wurden drei doppelt verglaste Fensterscheiben beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

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