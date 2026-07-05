Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieseldiebe über Landesgrenzen verfolgt

Apolda (ots)

Drei Funkstreifenwagen des Polizeireviers Weißenfels / Naumburg verfolgten auf der B87 in Eckartsberga in Richtung Apolda am Sonntagmorgen, 05.07.2026 gegen 03:00 Uhr einen PKW Volvo, welcher mit zwei männlichen Insassen besetzt war. Trotz Blaulicht und Anhaltesignalen flüchtete der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit weiter in Richtung Weimar, sodass Streifenwagen der PI Apolda verständigt wurden und dem Fahrzeug hinterhereilten. Als das flüchtende Fahrzeug auf der B87 aufgrund der Baustelle im Bereich Oberroßla ins Gewerbegebiet einfuhr und wendete, umfuhr der Fahrer rücksichtlos die Fahrzeugsperren der Polizei und raste zurück in Richtung Eckartsberga. Kurz nach dem Abzweig Reisdorf verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurde der nicht angeschnallte Fahrer schwer verletzt und das Fahrzeug teilweise zerstört. Der Beifahrer verletzte sich Dank angelegten Sicherheitsgurt nur leicht. Im Fahrzeug fanden die Beamten mehrere Treibstoffbehälter und Saugpumpen, welche den Verdacht erweckten, man habe die zwei Männer auf ihrer Diebstahlstour überrascht. Den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, und sein Beifahrer verbrachten Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser. Das Fluchtfahrzeug selbst war nicht versichert und die angebrachten Kennzeichen zuvor gestohlen.

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