PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht trotz vieler Zeugen

Apolda (ots)

Am 03.07.2026 ereignete sich gegen 13:00 Uhr in Apolda an der Kreuzung Buttstädter Straße / Am Weimarer Berg ein Verkehrsunfall, wobei ein unbekannter männlicher Fahrer mit seinem blauen PKW Skoda beim Abbiegen ohne Blinken mit einem 47 Jahre alten Fahrer eines weißen PKW Seat Ibiza kollidierte. Der Unfallverursacher hielt zunächst und Unfallbeobachter sprachen diesen an, jedoch fuhr er kurz darauf weiter in Richtung McDonalds Apolda. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand erheblicher Sachschaden. Leider vergaß der 47-Jährige aufgrund der Aufregung sich das Kennzeichen des Verursachers und die Personalien der Zeugen zu notieren, sodass aktuell noch nach dem Unfallverursacher gefahndet wird.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 13:09

    LPI-J: Mehrere Autoaufbrüche im Stadtgebiet Apolda

    Apolda (ots) - In der Nacht vom Freitag, 03.07.2026 zu Samstag, 04.07.2026 brachen unbekannte Täter mehrere Pkws auf, zerstörten teilweise auch Fahrzeugseitenscheiben und entwendeten diverse Gegenstände wie Geldbörsen aus diesen. Die Fahrzeuge waren in Apolda im Ernst-Thälmann-Ring, in der Franckestraße und in der Paul-Schneider-Straße geparkt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 13:08

    LPI-J: Messerstecher weggesperrt

    Apolda (ots) - Am Freitag, 03.07.2026 kam es in den Abendstunden in Apolda, Straße des Friedens vor einem Getränkemarkt zu einer schweren Gewalttat. Aus bisher unbekannten Gründen stach hier ein unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehender 33 Jahre alter Deutscher mit einem Klappmesser mehrmals auf einen 36 Jahre alten deutschen Mann ein und verletzte diesen schwer am Hals und Schultern. Der Geschädigte wurde mit seinen lebensbedrohlichen Verletzungen umgehend in ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 10:35

    LPI-J: Alkoholfahrt nach vorangegangener Körperverletzung

    Jena (ots) - Am Samstagabend, kurz vor 21 Uhr, wurde der Polizei Jena durch einen Zeugen gemeldet, dass in Jena Lobeda in der Ernst-Schneller-Straße eine männliche Person am Boden liegen soll, welche zusammengeschlagen wurde. Vor Ort fanden die Beamten dann den 30-jährigen Geschädigten vor mit leichten Verletzungen im Gesicht und einer Schürfwunde am Knie. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,63 Promille. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren