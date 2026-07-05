Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht trotz vieler Zeugen

Apolda (ots)

Am 03.07.2026 ereignete sich gegen 13:00 Uhr in Apolda an der Kreuzung Buttstädter Straße / Am Weimarer Berg ein Verkehrsunfall, wobei ein unbekannter männlicher Fahrer mit seinem blauen PKW Skoda beim Abbiegen ohne Blinken mit einem 47 Jahre alten Fahrer eines weißen PKW Seat Ibiza kollidierte. Der Unfallverursacher hielt zunächst und Unfallbeobachter sprachen diesen an, jedoch fuhr er kurz darauf weiter in Richtung McDonalds Apolda. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand erheblicher Sachschaden. Leider vergaß der 47-Jährige aufgrund der Aufregung sich das Kennzeichen des Verursachers und die Personalien der Zeugen zu notieren, sodass aktuell noch nach dem Unfallverursacher gefahndet wird.

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