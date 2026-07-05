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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholfahrt nach vorangegangener Körperverletzung

Jena (ots)

Am Samstagabend, kurz vor 21 Uhr, wurde der Polizei Jena durch einen Zeugen gemeldet, dass in Jena Lobeda in der Ernst-Schneller-Straße eine männliche Person am Boden liegen soll, welche zusammengeschlagen wurde. Vor Ort fanden die Beamten dann den 30-jährigen Geschädigten vor mit leichten Verletzungen im Gesicht und einer Schürfwunde am Knie. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,63 Promille. Der Man wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Klinikum Jena verbracht. Bei der Befragung gab er an, dass ein Mann und eine Frau auf ihn zu kamen. Der Mann habe dann plötzlich auf ihn eingeschlagen und die Frau versuchte den Täter von ihm wegzuziehen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter in Richtung Erlanger-Allee.

Später am Abend, kurz vor 23:30 Uhr, wurde der Polizei Jena durch einen Anwohner der Carolinenstraße gemeldet, dass ein sichtbar alkoholisierter Mann in seinen Pkw gestiegen sei und nun losfährt. Auf der Anfahrt der Beamten meldete der Mitteiler dann, dass der Mann versucht einzuparken. Als die Beamten vor Ort eintrafen staunten sie nicht schlecht, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um das vorherige Opfer der Körperverletzung handelt, welches stark alkoholisiert war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Weiterhin wurde der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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