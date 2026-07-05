Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad gefunden

Kahla (ots)

Samstagvormittag gegen 10 Uhr entdeckte ein Zeuge, dass jemand Unbekanntes wohl zuvor versuchte ein Fahrrad auf dem Parkplatz am Ölwiesenweg zu stehlen. Das Schloß des Fahrrades war aufgebrochen und das Mountainbike so nun ungesichert. Da vor Ort kein Eigentümer ermittelt werden konnte, stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten das Fahrrad sicher. Hinweise zum Tatgeschehen oder den Eigentümer können an die Polizeistation Kahla unter der Rufnummer 036424 84424 oder die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428 640 gerichtet werden.

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