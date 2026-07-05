Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sattelzug nach Unfallflucht festgefahren

Stadtroda (ots)

Freitagnachmittag gegen 16 Uhr wollte ein 35-jähriger Fahrer eines Sattelzuges von Stadtroda aus durch Quirla fahren. Aufgrund von Baumaßnahmen ist die Ortsdurchfahrt jedoch aktuell gesperrt, was auch so weiträumig ausgeschildert ist. Der Lkw-Fahrer vertraute jedoch lediglich seinem Navigationsgerät und ignorierte sämtliche Schilder und Absperrungen. Nachdem er beim Rangieren ein Verkehrsschild und den Bordstein beschädigte, verließ er den Ort unerlaubt entgegen der Einbahnstraßenregelung in Richtung Dorna, wobei diese Strecke auch sonst für Lkw gesperrt ist. In Dorna fuhr sich der Sattelzug nun fest und blockierte den Ort für mehrere Stunden bis gegen 20 Uhr. Aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise und der begangenen Unfallflucht musste er noch vor Ort eine durch die Staatsanwaltschaft festgelegte Sicherheitsleistung von 500 Euro bezahlen.

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